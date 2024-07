Juventus, quando inizia l’avventura di Thiago Motta

Entusiasmo è la parola d’ordine in casa Juventus . E in questo contesto basta una piccola scintilla a far esplodere un incendio: un acquisto chiuso, una voce di mercato, quello che si definisce un indizio social. Ed è di questo che parliamo in questo caso: una stories, per la precisione. La protagonista è Angela Lee, moglie di, nuovo allenatore della Juventus, che su Instagram ha condiviso un video ripreso nella centralissima Piazza San Carlo, salotto del centro di Torino.Ufficialmente, l’avventura diallacomincerà la prossima settimana, intorno al 10 luglio, e. In quel momento le porte del centro sportivo della Continassa cominceranno ad aprirsi per accogliere i primi tesserati, poi le visite mediche di rito e l’inizio degli allenamenti. Da settimane, però, il tecnico lavora in costante contatto con Cristiano Giuntoli: l’obiettivo è costruire una rosa competitiva e averla a disposizione già dalle prime fasi della stagione.