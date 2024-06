Juventus, i giocatori in uscita: ecco chi sono

continua le sue vacanze in famiglia, madopo il blitz a Cascais che il direttore tecnico bianconero ha compiuto dieci giorni fa, prima dell'annuncio ufficiale dell'italo-portoghese come nuovo allenatore della Juventus. Si susseguono così i confronti quotidiani per pianificare il mercato in entrata e in uscita al fine di arrivare al 10 luglio, giorno del raduno bianconero, con un gruppo già abbastanza definito, al di là delle assenze di molti protagonisti a causa dell'Europeo e della Coppa America.In particolare, Thiago Motta si sarebbe concentrato sulla questione relativa alle cessioni. Il tecnico, scrive Tuttosport,Nella lista dei giocatori fuori dai suoi piani compaionoche sembrava diretto all'Aston Villa ma non ha trovato l'accordo né con gli inglesi per l'ingaggio top né con la Juve per la buonuscita,quando soltanto le visite mediche non superate (perché in ritardo nel recupero dall'infortunio) gli hanno impedito di accasarsi in prestito all'Atletico Madrid,, che si è infortunato all'esordio dell'Europeo, e per il quale ci sarebbe l'interessamento del Fenerbahce di José Mourinho, eanche lui costretto a dare forfait all'Europeo per un infortunio al menisco nell'ultima amichevole.