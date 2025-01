‘Hanno venduto chi volevo tenere’: con chi ce l’aveva Thiago Motta

2024 Getty Images

Come in campo,alza la testa e guarda con attenzione cosa gli succede in contro, lo scruta e cerca di averne il più possibile il controllo. Da allenatore non è certo uno che delega, gli piace prendere decisioni e prendersene la responsabilità. Nonostante tutto questo, ci sono situazione che volano ben al di sopra delle teste degli allenatori. Un’eventuale maxi cessione di Cambiaso è una di questa: se anche Thiago Motta volesse trattenerlo, difficile che la sua voce in capitolo possa risultare determinante.E, a proposito di cessioni, Thiago Motta, con un sorriso, ha raccontato in conferenza stampa: "Sì, ho già chiesto giocatori da non vendere. E li hanno venduti".

Con chi ce l’aveva Thiago Motta

Il caso Soulè

Subito è partita la caccia al non detto. Di chi stava parlando Thiago Motta? La prima ipotesi, quella che al momento sembra essere la più plausibile, è che Thiago Motta si riferisse alle esperienze pregresse rispetto alla Juventus . Quando l’allenatore sedeva su panchine di club che per il proprio sostentamento sono in qualche modo obbligate a cedere chi si mette in mostra.Pensando alla Juventus, invece, un dubbio c’è. La cessione che per Thiago Motta può essere risultata in qualche modo dolora potrebbe essere quella di Soulè. Dai primi giorni – l’argentino fu convocato anche per il ritiro in Germania -, il feeling tra i due fu evidente. Insomma, sarebbe piaciuto a entrambi lavorare insieme.La situazione, però, non lo ha permesso. Era necessario vendere per rivoluzionare la rosa secondo le istruzioni dell’allenatore. Thiago Motta ne era cosciente e insieme a Giuntoli ha dato le linee guida del mercato. Nessuna stoccata, dunque; un sorriso e il pensiero rivolto a questa seconda metà della finestra invernale.