L’effetto Thiago Motta

Aebischer è la speranza della Juventus

La seconda giornata di Euro 2024 è solo all'inizio, ma Michelprenota già un posto tra i protagonisti dell'intera tornata della competizione continentale. Il giocatore del, nei primi 45' del match tra Svizzera e Ungheria, ha già collezionato una rete, un assist e diverse giocate di qualità e utili per lo sviluppo della sua nazionale.Qual è il compito di un allenatore? Prima di tutto raggiungere gli obiettivi e provare a fare meglio di quanto prefissato a inizio stagione. Oltre le classifiche, però, c'è anche l'esaltazione del talento, la creazione del valore. Tra i calciatori esaltati dal sistema di gioco e dal lavoro quotidiano impostato da Thiago Motta c'è proprio Aebischer, protagonista a Euro 2024 come lo è stato nella stagione dei felsinei. Il lavoro che sta facendo tra le linee ungheresi, infatti, ricorda molto quanto visto con la maglia rossoblù. Inoltre, in questa stagione il calciatore è cresciuto anche nei numeri: la percentuale di tiri in porta è passata da 13,3% a 27,8%; la percentuale id passaggi completati da 82,6% a 91,2%.Non è una suggestione di mercato, nessuna traccia che può rivelarsi all'improvviso. Questo Aebischer rappresenta la speranza della Juventus non perché ci sia la possibilita di vestire la maglia bianconera, ma per quello che rappresenta. Come dicevamo, l'impronta di Thiago Motta è evidente, così come lo è la crescita complessiva del calciatore. Con tanti giovani di belle speranze in rosa, la speranza è che questo tipo di effetto possa rivedersi dalle parti della Continassa.