David, alla Milano Football Week, parla così ai media presenti.- "Non siamo amici, altra generazione. Deciderà il meglio, come fatto quando è arrivato alla Juventus. Non so quale sarà la sua idea. Di sicuro è importante per la Juve. E' importante per la nazionale, chi lo gestisce deciderà il meglio"."Interessante, comunque parlando del Thiago giocatore ha militato in squadre importanti. Quello sa benissimo di cosa c'è bisogno. Arriva in questa possibilità, non poteva dire di no. Fa parte della crescita di allenatore. Capirà cosa potrà fare. Per la Juve ci saranno grossi cambiamenti, per Champions e Mondiale. Dovrà dimostrare la sua qualità. Credo che la Juve abbia fatto una scelta importante"."Ci sono diversi parametri, sarà la società a decidere se continuare con Vlahovic o meno. Lui è stato chiaro. Deve migliorare moltissimo, deve dare più disponibilità alla squadra, tutti si aspettano di più. Ha tutto per diventare un personaggio o un uomo importante per la Juve"."Cambiamento importante. Antonio va alla ricerca di questi stimoli. Dalla Juve all'Inter, ora al Napoli. La sua mentalità serve al Napoli e vorrà essere protagonista anche lui. Non farà altri tornei, sarà concentrato su campionato e Coppa Italia. Poi lo conosciamo: la sua mentalità, il modo di lavorare, sarà intenso per il Napoli".