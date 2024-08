Le parole di Tacchinardi

Le parole di Alessio, il format esclusivo sul canale YouTube de ilBiancoNero. DOUGLAS LUIZ - Mi piace molto, mi piace la personalità quando gioca. Un giocatore particolare, che mancava, che trotterella, ma ha baricentro basso, forza, ritmo. È interessante. Mi è piaciuto perché ha dimostrato personalità e alla Juve ci vuole personalità e attributi. Il pallone non gli scotta mai tra i piedi, ho visto qualcosa di diverso. Penso sia un acquisto molto molto importante. L’anno scorso la Juve cercava il leader in mezzo al campo e non lo trovava, adesso è arrivato il giocatore giusto al momento giusto.MODULO – Oggi abbiamo una Juve a metà, una squadra ancora non collaudata. Davanti non hai niente della squadra che avrai, ti manca tanto. A me piace il palleggio, per me Thiago è un grande allenatore ma gli devi dare il materiale e io oggi sono un po’ preoccupato. Thiago Motta sta lavorando senza un reparto offensivo.MERCATO - Milik è forte, non capisco certe dinamiche. Milik ha sempre fatto bene e rispettato la maglia, mi auguro possa rimanere. Così si è leggeri.CHIESA - Perdere Chiesa a 15-20 milioni boh-… Io aspetterei. Onestamente, sedevo prendere 15 milioni e lui vuole stare un anno e giocare alla morte, 15 milioni non cambiano la vita. Lasciarlo fermo un anno è una sconfitta per tutti. Magari anche l'agente il padre capiscono...oh è la Juve! Magari può cambiare ancora qualcosa. Non capisco come possa non piacere a Thiago Motta.FISCHI A LOCATELLI - Se c'è un momento dove Locatelli deve tirare fuori gli attributi è questo qua. L'anno scorso ha fatto male, non è migliorato. Oggi ha un allenatore a cui piace tenere la palla e può tirare fuori qualcosa in più. E' successo anche a me che lo stadio mi fischiasse, alal Juve devi avere gli attributi.