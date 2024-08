Douglas Luiz: la conferenza stampa LIVE

Si tiene oggi presso l'Allianz Stadium la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto della Juventus,. L'operazione di mercato, conclusa ufficialmente lo scorso 30 giugno, segna un importante passo avanti per i bianconeri nella loro campagna di rafforzamento per la stagione 2024/2025., centrocampista brasiliano di 26 anni, arriva alla Juventus dall'Aston Villa in un affare che ha visto il club torinese investire una somma significativa di 51,5 milioni di euro. Luiz, noto per la sua versatilità e abilità sia in fase difensiva che offensiva, è considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio internazionale. La sua capacità di rompere le linee avversarie e il suo senso tattico lo rendono un acquisto prezioso per la squadra allenata da Thiago Motta.IMPRESSIONI - "Molto positiva. La Juventus è un club enorme, tanti giocatori sono passati, questo mi ha convinto a venire qui. Sono sicuro che sarà una stagione molto positiva. Giocatori nuovi, nuovo allenatore, ci stiamo abituando al lavoro di Thiago Motta. Ma sono contento di ciò che sta succedendo"IMPRESSIONATO - "Quello che mi ha impressionato di più è la grandezza di questo club. Lo stadio, la passione dei tifosi. Quello che mi ha impressionato di più. Sono molto felice di essere qui, credo che sarà una stagione molto importante, quindi faremo di tutto e lotteremo per ottenere grandi risultati".CHIUSURA TRATTATIVA - "Sì, certamente hanno aiutato molto in questa trattativa Danilo e Bremer. Tutti i giorni sentivo Danilo che mi diceva 'forza Juve', mi ha motivato molto. Ho sempre saputo dell'importanza di questa società. Con qualcuno già lì e in nazionale con me, è una motivazione in più qualcuno che ti dice di venire fa la differenza".RUOLO - "Sembra che io e Thiago ci conosciamo da tanto tempo, allenatore giovane, ti dà la libertà di comunicare. Di parlare di tattica. Degli aspetti del gioco. Il nostro rapporto è molto positivo. Come ho detto non ho una preferenza adatta. Chiaramente mi piace essere più vicino alla porta. Se la Juve o l'allenatore ha bisogno di me come numero 6, più difensivo, non avrò problema. Credo che la libertà che ho in campo può fare la differenza".AMBIZIONI - "Non c'è stato bisogno di tante cose per convincermi, la grandezza della società parla da sola. Qualsiasi giocatore avrebbe voluto avere quest'opportunità. Quindi non sono diverso in questo senso. Quando ho saputo della proposta ho subito manifestato l'interesse ai miei agenti e abbiamo lavorato per chiudere bene. Credo sia un passaggio molto importante per la mia carriera, spero anche per il club. Continuerò a lavorare duramente, voglio continuare a migliorare e fare il necessario per raggiungere gli obiettivi".