Portieri Juve, la gerarchia

Szczesny Juve, le ultime di mercato

Con le cessioni di, la Juventus ha dato una svolta al suo mercato in uscita. Cessioni sicuramente redditizie e utili per tornare sul mercato in entrata, ma allo stesso tempo cessioni tra le più “semplici”, perché per i due giovani talenti certo non mancavano le offerte. I nodi da sciogliere e che richiederanno un lungo e duro lavoro sono altri e tra questi c’è Szczesny L’arrivo di Michele Di Gregorio rivoluziona le gerarchie dei portieri della Juventus. L’ex Monza è il prescelto per il posto da titolare, Perin il secondo mentre Pinsoglio il terzo. Szczesny è ancora, a tutti gli effetti, un calciatore della Juventus ma il fatto che il portiere polacco non sia ancora rientrato dalle ferie è solo l’ennesima conferma di come sia un giocatore in uscita.In uscita, sì, ma verso dove? La pista Monza sembrerebbe essere definitivamente tramontata: come ha raccontato Sky, infatti, i brianzoli hanno deciso di puntare sull’ex Real Madrid Keylor Navas che domani svolgerà le visite mediche. La pista italiana sfuma, mentre le sirene dall’Arabia suonano sempre più lontane. Al momento, una trattativa concreta non c’è e una svolta non sembra essere così vicina. La disponibilità a separarsi c’è, da entrambe le parti, ma il futuro di Szczesny resta un nodo ancora da sciogliere.