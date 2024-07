Colpo di scena per il Monza, che sembrava ormai aver definito l'acquisto di Pierluigi Gollini. In realtà, proprio in queste ore è saltato l'arrivo del portiere italiano.Dopo il trasferimento Di Gregorio alla Juventus il Monza è alla ricerca di un nuovo profilo per la porta. Così, nelle ultime ore Gollini aveva accettato l'offerta del club. L'operazione prevedeva un prestito oneroso a 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Ma nella giornata di lunedì 29 luglio c'è stato un dietrofront nella trattativa. E il trasferimento del portiere al Monza è saltato. Lo scrive Sky Sport che aggiunge come il Monza abbia chiuso per Kaylor Navas che domani svolgerà le visite mediche.