Juve-Stoccarda, le ultime

Le ore che anticipano i match discivolano via velocemente, elettriche, tra l’arrivo dei tifosi in trasferta che colorano la città ospitante e l’incontro tra le dirigenze nel tradizionale pranzo Uefa. Più riflessive, invece, scorrono quelle alla Continassa cone lo staff tecnico che deve sciogliere gli ultimi nodi e decidere la formazione della Juventus contro loOre di risveglio muscolare e test, soprattutto per gli acciaccati. Occhi puntati, questa mattina, su McKennie e sulle sue condizioni. Se dovesse farcela, se il problema muscolare fosse completamente smaltito come è sembrato ieri, lo statunitense si posizionerebbe in pole per un posto da titolare a centrocampo, al fianco di Fagioli. In ogni caso, Thuram e Locatelli si scaldano e scalpitano: insomma, lì in mezzo le opzioni non mancano.