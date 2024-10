Juventus-Stoccarda: dove vedere la sfida



Juventus-Stoccarda: le probabili formazioni

Una di quelle notti in cui risuona la musichetta della Champions League, quelle in cui si alzano i decibel dello Stadium. La Juventus torna in campo contro lo Stoccarda, il calcio d'inizio è previsto alle ore 21. Ritornerà per l'occasione Francisco Conceicao, squalificato nell'ultima sfida di campionato contro la Lazio. Sarà out invece l'estremo difensore Michele Di Gregorio, espulso nell'ultima sfida contro il Lipsia. La Juventus con la volontà di vincere anche contro lo Stoccarda per proseguire il cammino.La gara con calcio d'inizio alle ore 21 sarà visibile su Sky ed in diretta streaming su Now.clicca su "vai alla gallery" per le probabili scelte della sfida





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui