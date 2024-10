Juve-Stoccarda, la scelta su Cambiaso

Cambiaso Juve, i numeri della stagione

Presenze: 10

Minuti: 821’

Goal: 1

Assist: 1

Questa sera alle 21 la Juventus affronterà loall'Allianz Stadium per la tanto attesa sfida di Champions League, dopo l'importante vittoria contro il Lipsia. Le grandi emozioni delle notti europee tornano a Torino, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in questa cruciale fase del torneo. Thiago Motta ha ancora qualche dubbio di formazione da risolvere, ma secondo le ultime indiscrezioni, Andrea, il difensore genovese che ha indossato la fascia da capitano nell'ultima partita di campionato, potrebbe essere lasciato a riposo per questa gara. Nelle prossime ore, le decisioni definitive, ma l’esterno dovrebbe accomodarsi in panchina.A sorpresa, Andrea Cambiaso dovrebbe partire dalla panchina. A sorpresa perché l’esterno, in questi primi mesi, è diventato una colonna della Juventus di Thiago Motta , tanto da vestire la fascia da capitano contro la Lazio. Il motivo? L’allenatore bianconero ne aveva parlato dopo l’ultimo impegno: "Cambiaso sta diventando un giocatore importante, non solo nella Juventus ma anche in Nazionale. E' un calciatore completo, ma sa che può ancora migliorare. Sta giocando tante partite, deve gestirsi bene anche fisicamente. La cosa più difficile nel mio lavoro è decidere chi lasciare fuori dal campo".La motivazione principale, quindi, sta qui: Cambiaso sta giocando tanto, fermarsi è necessario per evitare ogni tipo di problema. E poi, tenerlo in panchina vuol dire avere a disposizione un’arma in più per la ripresa, nel caso in cui ce ne fosse bisogno.