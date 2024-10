Come gioca lo Stoccarda

La chiave del match

Juve-Stoccarda, a chi fare attenzione

Stoccarda, la classifica dei marcatori

Demirovic: 6

Undav: 6

Millot: 5

Probabile formazione Stoccarda

Nubel;

Mittelstädt,

Chabot,

Rouault,

Vagnoman;

Stiller,

Karazor;

Leweling,

Undav,

Millot;

Demirovic.

, un punto ine reduce da una pesante sconfitta contro il, per 4 a 0. Al momento, allonon sta riuscendo la magia della passata stagione, quella che ha portato la squadra dia giocarsi la maggior competizione europea per club. Ad alzare il livello dell’attenzione e invitare a non sottovalutare l’avversaria, però, ci pensa Thiago Motta in conferenza:“La squadra gioca bene quando l'avversario non ha la palla. A volte si ricompattano, spesso con l'esterno che va a costruire con una linea di cinque giocatori. Una squadra che mi piace. Una partita sicuramente bella da giocare, dovremo competere anche su chi vorrà avere il controllo del gioco, poi utilizzare bene il possesso perché giochiamo con una squadra completa".Alcune similitudini ci sono, tra Juventus e Stoccarda. La prima è il modulo: i tedeschi, infatti, dovrebbero presentarsi a Torino con il 4-2-3-1 fin qui caro anche a Thiago Motta. La squadra di Hoeness non sta raccogliendo grandi risultati, ma questo non porti a sottovalutare i tedeschi. Lo Stoccarda ha un’identità precisa, gioca bene e può essere pericoloso.Come la Juventus, anche lo Stoccarda è una squadra che ama avere il pallone tra i piedi e dare il proprio ritmo al match. Chi riuscirà a prendere il pallino del gioco e mettersi in posizione comoda, facendo rincorrere gli avversarsi piuttosto che rincorrere, potrà avere un vantaggio questa sera.Lo Stoccarda ha alcune individualità che possono impensierire la retroguardia della Juventus. Su tutti, il goleador della squadra tedesca è la prima punta Demirovic che sta raccogliendo l’eredità di Guirassy. Occhi puntati, però, anche su Undav che dovrebbe giocare qualche metro più indietro e a Millot. Dietro, la spinta costante di Mittelstädt e la capacità di mettere palloni nel mezzo può essere una spina nel fianco dei bianconeri.