Yildiz confermato a sinistra

Il ruolo di Douglas Luiz

Nella testa di, a poco meno di ventiquattro ore dalla sfida dicontro lo Stoccarda, c'è la ferma convinzione di effettuare qualche rotazione all'interno dell'undici titolare, all'interno del quale ci sarà però spazio per alcune importanti riconferme rispetto all'ultima uscita in campionato contro la Lazio. Ogni riferimento, in tal senso, aè infatti puramente voluto.Al netto delle ultime uscite, decisamente un po' sotto traccia e sotto ritmo, all'interno dell'impianto di gioco tracciato da Thiago Motta, il gioiello turco agirà nuovamente largo sulla sinistra nel contesto del 4-1-4-1 con il quale il tecnico bianconero sfiderà lo Stoccarda. L'allenatore juventino, infatti, non ha usato giri di parole in conferenza stampa, ribadendo la piena soddisfazione per il rendimento del classe 2005, non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello tattico e attitudinale. La speranza è che l'ex Bayern possa ritrovare nuova linfa e riprendere il filo interrotto lo scorso 17 settembre, giorno del suo primo sigillo in Champions League. Domani, sullo stesso palcoscenico, il numero 10 bianconero progetta un'altra notte da protagonista per cancellare le ombre e, perché no, anche le prime critiche piovutegli addosso.Contro la Lazio, va detto, l'esperimento Douglas Luiz trequartista ha lasciato in eredità qualche dubbio, con il brasiliano parso ancora abbondantemente al di sotto degli standard e del livello che ci si attendeva dal giorno del suo arrivo. Qualche errore di troppo, oltre alla grande occasione sprecata di testa, hanno appesantito il bilancio della sua seconda uscita da titolare con la maglia della Juventus. Domani, per lui, arriverà la chance numero tre. Ancora una volta da trequartista. Dell'ex Aston Villa, nelle scorse ore, si è parlato solo del colpo rifilato a Patric. Ma ora è giunto il momento di lasciare il segno. Sul campo.





