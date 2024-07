Per la prima volta si vede il marchio #Prime, sarà il nuovo supporto beverage della #Juve pic.twitter.com/YTDpJVhu38 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 24, 2024

Che cos’è Prime

Ingredienti naturali

Assenza di zuccheri aggiunti

Varietà di gusti

Prime Juve, la curiosità

Le voci delle ultime ore trovano concretezza con la comparsa di alcune borse frigo sul campo di Herzogenaurach, mentre la Juventus si allena di fronte a media e tifosi. Il marchiofa ufficialmente il suo esordio in casa Juve, diventando il supporto beverage della squadra bianconera. Questo nuovo sponsor rappresenta un'aggiunta importante per il club, che continua a rafforzare le proprie partnership commerciali. L'allenamento, già seguito con grande interesse, ha visto un ulteriore momento di curiosità con l'introduzione di Prime, segno di un continuo sviluppo e innovazione anche fuori dal campo di gioco.Prime Hydration, spesso chiamato semplicemente "Prime", è una bevanda di idratazione lanciata da Logan Paul e KSI, due celebri youtuber e influencer. La bevanda è stata progettata per fornire idratazione durante e dopo l'attività fisica, simile a prodotti come Gatorade o Powerade. Prime Hydration è diventata rapidamente popolare grazie alla forte presenza sui social media e al seguito dei suoi fondatori.Le caratteristiche principali di Prime Hydration includono:Prime Hydration è utilizzata da atleti e appassionati di fitness per il recupero e il mantenimento dell'idratazione.Curiosità: tra i volti di Prime c’è anche Alisha Lehmann, calciatrice della Juventus Women.