Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Juventus,ha parlato anche die degli altri giovani bianconeri, sui quali c'è grande curiosità dopo gli exploit di Samuel Mbangula e Nicolò Savona: "L'ho visto bene, un buon rientro. Si è allenato bene e ha fatto un grande test", il commento del tecnico sul talento montenegrino. "Per i giovani dipende tutto da loro, io non guardo età o nazionalità, guardo il momento e cosa possono portare alla squadra. Lui come tanti altri hanno tanto entusiasmo, voglia di fare, va gestito il momento. Devono avere anche il tempo di crescere, hanno bisogno del Danilo, di Federico, Gleison, Andrea Cambiaso... Ragazzi che hanno più esperienza per poter emergere e dare alla squadra quello che serve, pensando al bene della. La cosa più importante è fare un buon lavoro".