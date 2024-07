Juventus, cinque motivi per non cedere Soulé

Il momento che tanti tifosi temevano potrebbe arrivare a breve, ovveroE per "giusta" si intende una proposta che accontenti o almeno si avvicini a quanto la Juventus valuta il talento argentino, ovvero 35-40 milioni di euro. Un prezzo che il club bianconero ha fissato da tempo sapendo come Soulé sia uno dei giocatori con più mercato dell'intera rosa.Come vi abbiamo raccontato ( QUI i dettagli ), l'agente di Soulé ha incontrato Giuntoli nelle ultime ore per delineare le prossime mosse e capire concretamente gli scenari sul futuro del giocatore. La Juventus terrebbe volentieri l'argentino e sicuramente Thiago Motta non sarebbe dispiaciuto se alla fine Soulé restasse a Torino. E' chiaro però che le dinamiche del mercato "costringono" la dirigenza a fare delle scelte e dei sacrifici. Uno di questi può essere Matias.Tutto comprensibile alla luce dei ragionamenti appena fatti. Dall'altre parte però, abbiamo provato ad analizzare i motivi per NON cedere Soulé.



