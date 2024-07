Juventus, l'agente di Soulé ha incontrato Giuntoli: le novità

Il primo dialogo tra le parti

Il Leicester su Soulé

Possono essere giorni importanti se non decisivi per conoscere il futuro di. Non a caso infatti, il suo agente ha incontrato Cristiano Giuntoli nelle ultime ore. Un "blitz" alla Continassa per capire realmente cosa accadrà per l'esterno argentino, rientrato dal prestito della passata stagione al Frosinone.n questi primi giorni di raduno estivo. Tutt'altro che scontato però che concluderà la preparazione estiva a Torino. Il mercato, come previsto già da tempo, chiama e la situazione è in via di sviluppo. Intorno al talento argentino ci sono movimenti concreti.Se Soulé dovesse lasciare la Juve in questa sessione, non sarebbe una sorpresa. Già due mesi fa infatti c'era stato un primo colloquio tra la dirigenza biabnconerai e il suo entourage per delineare le strategie. EAl momento nessuna squadra è arrivata a formulare un'offerta di questo tipo ma questo non esclude che le cose possano cambiare già nei prossimi giorni/settimanead aver compiuto i passi più importanti. Il club inglese ha la forza economica per presentare un'offerta che si avvicini alle richieste della Juve e in quel caso sarebbe difficile rifiutare. Non risulta invece al momento che l'interesse dalla Roma si sia trasformato in una proposta reale, anche se il giocatore è sicuramente un profilo che piace a De Rossi.