Soulè Juve, il messaggio dei tifosi

Soulè Juve, le ultime sul futuro

Una premessa è doverosa: la vicinanza aumenta l’affetto e l’attaccamento. Tradotto: quando si vede un calciatore a pochi metri, venire verso di te per una foto e un autografo, difficilmente si proferiscono parole che non siano d’amore. Per quel che riguarda Matias Soulè , però, va sottolineato come i tifosi della Juventus abbiano sempre seguito da vicino e con grande speranza il suo percorso di crescita: sia tra le mura della Continassa che con la maglia del Frosinone, nella passata stagione.E il messaggio dei supporter è risuonato forte e chiaro fuori dal JMedical, quando Soulè è arrivato per l’inizio del raduno: “Non te ne andare”. Per Matias sorrisi e foto, per quello che sarà il suo futuro c’è ancora tempo.Matias Soulè vuole giocare e ritagliarsi un ruolo da protagonista, questa la priorità. Da parte sua, Thiago Motta non ha mai nascosto di essere un estimatore del trequartista argentino: per lui, parole al miele quando il Bologna incontrò il Frosinone. L’allenatore ne farebbe una pedina della sua nuova Juve, ma il futuro è ancora tutto da scrivere.Fuori casa Soulè c’è la fila delle pretendenti, con la Premier League che si posiziona in pole. La Juventus, da parte sua, se ne priverebbe per un’offerta ritenuta irrinunciabile, vicina ai 40 milioni di euro. Per ora non è arrivata e Matias Soulè comincia la stagione 2024/2025 con la maglia della Juventus addosso: e poi si vedrà.