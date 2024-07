Juventus, tocca a Barido e Quattrocchi

La carne torna a sfrigolare lenta, mentre sotto la legna alimenta il fuoco. L’asado torna protagonista dalle parti di Vinovo e si torna respirare aria di Argentina: un passaggio di consegne che va al di là del simbolismo. Enzoveste la maglia dell’Aston Villa e fa impazzire i tifosi Villans con le geometrie e la precisione che sta dimostrando già dal pre campionato. Matias Soulè , invece, è atteso oggi a Roma per cominciare una nuova avventura, quella che potrebbe far svoltare la sua carriera. I due ragazzi cresciuti nelle under della Juventus lasciano Torino e così le loro famiglie che, negli ultimi anni, sempre insieme hanno portato un pezzetto di Argentina prima a Vinovo e poi dalle parti di Frosinone.La griglia però non resta scoperta e la carne continua a sfrigolare. Il tempismo è curioso ma le immagini, come dicevamo, vanno al di là del simbolismo. Sui social sono comparse le immagini di Francisco Barido e Juan Ignacio Quattrocchi, insieme alle rispettive famiglie, stare insieme e condividere l’asado. Entrambi argentini, il primo è un trequartista – arrivato il gennaio scorso -, che ripartirà dall’Under 17 con l’Under 20 di Magnanelli nel mirino. Il secondo, arrivato solo pochi giorni fa, arricchirà il parco attaccanti della Next Gen di Paolo Montero.Per due che vanno, due che restano. Al di là di grigliate e nazionalità in comune, il messaggio sembra chiaro: la Juventus ha avuto la necessità di monetizzare con i giovani, ma il progetto linea verde non è certo accantonato.