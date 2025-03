Juventus, dall'inferno al paradiso in 33 giorni: 10 punti recuperati in 5 giornate e un sogno nel cassetto

AFP or licensors

La vittoria contro il Verona ha proiettato la Juventus in piena corsa per un posto in Champions e non solo. I bianconeri, grazie al 2-0 rifilato agli scaligeri, sono tornati in solitaria al quarto posto con 52 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla Lazio.Classifica alla mano, però, il successo ottenuto nell'ultimo Monday Night di campionato rischia di rimettere clamorosamente in corsa la Juventus anche in chiave Scudetto. A undici giornate dal termine, infatti, la squadra di Thiago Motta è a sei punti di distacco dalla vetta del torneo, attualmente occupata dall'Inter.

Dall'inferno al paradiso in 33 giorni

10 punti recuperati in 5 giornate

Uno scenario che, soltanto poche settimane fa, sarebbe stato semplicemente impensabile e che ora, all'imbocco del rush finale del campionato, pone Madama nelle condizioni di giocarsi le sue carte fino in fondo e di provare a pronunciare, rigorosamente sottovoce, la parola Scudetto.Poco più di un mese fa, la Juventus incassava la sua prima sconfitta in campionato perdendo 2-1 in casa dell'allora capolista Napoli. Una sconfitta in rimonta per i bianconeri, che erano passati in vantaggio con Randal Kolo Muani, che di fatto aveva rappresentato il punto più basso del campionato zebrato, con la squadra di Motta precipitata a -16 dalla testa della classifica.Ma proprio a partire da quella nefasta trasferta in terra campana che, sul palcoscenico della Serie A, la Juve ha improvvisamente cambiato marcia. Da quel momento, in campionato, la Juventus ha saputo soltanto vincere e nel mese di febbraio ha confezionato cinque vittorie consecutive che ora rischiano di riscrivere la trama di questo finale di stagione.Dall'inferno al paradiso? Sì, o comunque qualcosa di molto simile. La Juve ha inaugurato il mese di febbraio vincendo in rimonta contro l'Empoli, da 0-1 a 4-1, per poi ripetersi in casa del Como quando la seconda doppietta consecutiva di Kolo Muani ha permesso alla squadra di Thiago Motta di imporsi 2-1 al 'Sinigaglia'. Poi è arrivata l'importantissima affermazione casalinga contro l'Inter, griffata da Francisco Conceicao, ad inaugurare una serie di tre clean sheet consecutivi completata dall'1-0 al Cagliari e dal 2-0 al Verona. E nel giro di 33 giorni è letteralmente cambiato tutto: la Juventus è passata da -16 a -6, recuperando 10 punti in appena 5 giornate, con un ritmo di 2 punti rosicchiati a partita. Tutto in 33 giorni. Dall'inferno al paradiso, appunto, con un sogno nel cassetto, difficile da realizzare, ma che merita di essere alimentato finché sarà possibile.