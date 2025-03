Juventus, non solo Renato Veiga: da Douglas Luiz a Savona e Conceicao, il punto sugli infortunati

AFP or licensors

Lasi ritrova alla Continassa dopo la vittoria contro il Verona per iniziare la preparazione alla sfida contro l, in programma domenica all'Allianz Stadium (calcio d'inizio ore 20:45). Una sfida che vale prima di tutto il terzo posto in classifica visto che i nerazzurri sono avanti di tre punti. Per la prima volta dopo tanto tempo Thiago Motta avrà la possibilità di avere la settimana libera senza impegni di coppa. Situazione che si ripeterà da qui in avanti per tutta la stagione, esattamente come per l'Atalanta.Contro il Verona erano fuori, oltre ai lungodegentE' rientrato invece Kalulu dall'infortunio. Il più vicino a recuperare è Renato Veiga, che spera di riuscire ad esserci con l'Atalanta tra i convocati. Ma

Conceicao out per Juventus-Atalanta: speranza per la Fiorentina?



Quando torna Savona dall'infortunio



L'ultimo a fermarsi in casa Juve è stato Francisco Conceicao, per un problema di natura muscolare. Nessuna lesione per sua fortuna ma un'elongazione al bicipite femorale. Dopo aver saltato il Verona, l'esterno portoghese non ci sarà neanche contro l'Atalanta ed è a forte rischio per la sfida successiva con la Fiorentina. Probabile che Thiago lo riavrà a disposizione solo dopo la sosta.

Chi invece può recuperare prima della sosta è Nicolò Savona, che si è fermato dopo la sfida di Champions con il PSV. Anche per lui un'elongazione al bicipite femorale. L'italiano sarà assente con l'Atalanta ma ha chance di farcela per Fiorentina-Juventus. Se i tempi fossero confermati, allora potrebbe essere tra i convocati per la trasferta in Toscana.



Le condizioni di Douglas Luiz: i tempi di recupero



Tra gli indisponibili c'è nuovamente Douglas Luiz, alle prese con l'ennesimo stop fisico della stagione. Il centrocampista brasiliano ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Nessuna possibilità che riesca a tornare per le partite con Atalanta e Fiorentina. Douglas potrà sfruttare la sosta delle nazionali per recuperare con calma, senza affettare i tempi.