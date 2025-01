Juventus, social in fermento: spunta l'hashtag #MottaOut

Getty Images

Ieri sera i fischi dell'Allianz Stadium sono stati assordanti, ma anche quelli odierni del mondo social non scherzano: all'indomani della sconfitta dellacontro il Benfica, su X è presto diventato di tendenza l'hashtag, segnale evidente che i tifosi bianconeri hanno iniziato a prendere seriamente di mira il tecnico italo-brasiliano responsabile, a detta di molti, della situazione pesante in cui è piombata la squadra. Lo riporta anche La Gazzetta dello Sport.Anche in società, del resto, serpeggia delusione per gli ultimi risultati della Juve, anche se al momento la panchina di non è assolutamente in discussione . Se poi domenica dovesse arrivare il patatrac contro l'Empoli, magari si aprirebbe ufficialmente lo stato di crisi.