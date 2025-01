Juventus, Motta continua a non essere in discussione per la società. Ma la delusione è evidente

La reazione della dirigenza al momento

Guai a ragionare di pancia. O meglio: i tifosi potranno pure farlo, ma chi prende le decisioni alla Continassa ha l'obbligo di seguire i ragionamenti e reprimere gli istinti più primordiali.E no, non ha sfiorato proprio nessuno l'idea di cambiare guida tecnica, nonostante in questo momento sia parsa più confusa, forse imbarazzata, di sicuro con un forte senso di colpa che pervade. E che sarà difficile da eliminare.Thiago Motta ha ancora tutto il tempo del mondo. Non è stato messo in discussione dopo il ko di Napoli, non lo è stato neanche per un istante dopo il Benfica. L'aria alla Continassa però è pesante, e il carico da novanta ce l'hanno messo le scelte, gli addii pesanti, le parole al veleno, i capitani mancati e poi cambiati.I fischi dei tifosi sono la rappresentazione più concreta della delusione di tutti,, dalla mancata risposta di alcuni calciatori che sembrano decontestualizzati.Da oggi Giuntoli tornerà a concentrarsi sul mercato, attento alle possibilità - anzi, alle occasioni - che forniranno le ultime ore, con il centrale difensivo diventato troppo importante per essere legato a una proposta di un club o di un agente. S'ha da fare. E si deve fare.Per tutto il resto, appuntamento già alla prossima con l'Empoli:Motta è aggrappato al quarto posto e al playoff di Champions: la panchina su cui siede è forse l'unica certezza che possiede oggi, l'unico elemento più o meno stabile.