Come sta McKennie?

I problemi per la Juventus non sembrano voler finire. Oltre all’incertezza legata a Dusan Vlahovic , che anche oggi ha svolto lavoro a parte, si aggiunge un nuovo grattacapo per Thiago Motta:oggi non si è allenato a causa di un problema fisico, che ora lo mette in dubbio per la trasferta di mercoledì contro l’Aston Villa in Champions League.Le prime indicazioni parlano di un piccolo fastidio che verrà valutato nelle prossime ore., che nelle ultime settimane si era ritagliato un ruolo fondamentale sia per l’equilibrio tattico che per l’intensità in mezzo al campo, rischia ora di saltare una partita cruciale per il percorso europeo della Juventus.Il centrocampista americano, sempre pronto a farsi trovare pronto nei momenti decisivi, rappresenta un’arma importante per Motta soprattutto in partite ad alta intensità come quella di Birmingham. La sua assenza, unita alla possibile indisponibilità di Vlahovic, complicherebbe ulteriormente i piani del tecnico.