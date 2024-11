Rouhi Juve, l’exploit in Nazionale

La Juventus si prepara ad affrontare un mese e mezzo cruciale, segnato da una vera emergenza difensiva a causa dei gravi infortuni di. In questa situazione,punta con decisione sui giovani della rosa, che dovranno dare un contributo maggiore fino all’apertura del mercato invernale . Tra questi spicca Jonas, talento svedese impegnato attualmente con la Svezia under 21, il quale sembra mandare un segnale chiaro alla sua squadra: è pronto a prendersi le sue responsabilità e a farsi trovare pronto in un momento così delicato per la difesa bianconera.titolare sulla corsia di sinistra, fascia da capitano al braccio e 90 minuti con la Svezia under 21, nella vittoria per 2 a 0 contro l’Irlanda. In particolare, però, è il video di una sua percussione che è diventato virale sul web e che fa ben sperare Thiago Motta i tifosi bianconeri.