Giuntoli al lavoro: obiettivo doppio rinforzo in difesa

Il centrale tedesco offre fisicità ed esperienza internazionale, qualità che lo rendono un candidato forte per il mercato di gennaio. Joachim Andersen (Fulham): Il danese, già protagonista in Premier League, è un’altra opzione che i bianconeri stanno valutando.



La Juventus su Benoît Badiashile

La stagione 2024-2025 dicon lasi è ufficialmente conclusa in anticipo. Dopo il grave infortunio subito a inizio settimana, la conferma definitiva è arrivata ieri, quando il difensore colombiano ha effettuato ulteriori accertamenti al J Medical. I medici bianconeri hanno confermato la diagnosi già emersa dagli esami svolti in patria: un intervento chirurgico sarà necessario nei prossimi giorni.Per il giovane difensore, 23 anni, si tratta del primo infortunio serio da quando è diventato professionista. La sua assenza rappresenta una grave perdita per, che ora si ritrova a fare i conti con il secondo stop importante nel reparto difensivo dopo l’infortunio di Gleison Bremer.Di fronte a questa emergenza, il direttore tecnicoè già al lavoro per rinforzare il reparto arretrato. La strategia per gennaio è chiara: puntare su due nuovi difensori, preferibilmente con formule vantaggiose, come prestiti con diritto o obbligo di riscatto.Tra i profili seguiti emergono alcuni nomi di rilievo:Tra i nomi più recenti monitorati dalla Juventus spunta quello di Benoît, classe 2001, attualmente al Chelsea. Francese di origini congolesi,ha costruito la sua reputazione tra le fila del Monaco, dove ha collezionato 106 presenze dal 2018 al 2023, prima di trasferirsi ai Blues.Già segnalato dall’Uefa nel 2019 tra i 50 giovani più promettenti,ha scalato le gerarchie delle giovanili francesi fino a debuttare in Nazionale maggiore nel 2022 durante la Nations League. La sua capacità di giocare sia come centrale puro che come difensore sinistro in una linea a tre potrebbe renderlo un tassello ideale per le esigenze di Thiago Motta.