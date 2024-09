Presenza importante a metà campo

La Juventus ha recuperato due pezzi importanti, Timothy Weah e Khéphren Thuram. I due hanno trovato spazio nel match contro l'Empoli subentrando nel corso del secondo tempo. Due recuperi importanti, soprattutto quello del centrocampista ex Nizza. La sua assenza sul piano tattico e soprattutto fisico si è fatta sentire.Le amichevoli e la gara d'esordio contro il Como avevano già dato delle indicazioni su Thuram. Un centrocampista dinamico e dal fisico importante adibito al recupero palla. Contro i comaschi era stato fondamentale nella prima pressione, così come in fase di ripiegamento ed effettivamente a centrocampo gli ospiti erano stati del tutto annullati. Thuram aveva recuperato infatti quattro palloni, uno in più del compagno di reparto Locatelli, che non aveva sfigurato.Contro il Verona l'assenza non si è fatta sentire più di tanto, ma contro la Roma e un po' con l'Empoli sì. La mediana bianconera proposta nelle ultime tre gare era apparsa un po' leggera. Locatelli e Fagioli sono giocatori più da impostazione, non da recupero palla. Un fattore che la Juventus ha pagato quando si trattava di recuperare la palla a centrocampo. Ora Motta può sorridere, ha ritrovato una pedina fondamentale dal punto di vista tecnico e tattico.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui