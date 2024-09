È la prima vera serata di gala per la Juventus di Thiago Motta, il primo big match della stagione. I bianconeri tirano fuori dall'armadio l'abito buono, per lasciare i vestiti casual e ancora estivi delle prime due uscite. Ed ecco che, in realtà, è nelle bermuda e t-shirt che si scopre essere più a suo agio la Juve, mentre le difficoltà aumentano con l'alzarsi delle aspettative e della sfida. Sul red carpet, la Juve di Thiago Motta ancora un po' zoppica, un po' si sottrae ai flash e alle luci della ribalta.Certo, nulla di preoccupante, nulla che possa cancellare quanto di buono visto fin qua. Ma quello della Juventus è un leggero passetto all'indietro, nella speranza che sia solo per prendere la rincorsa. La Roma ingabbia i bianconeri, De Rossi vince la partita a scacchi.