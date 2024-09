La situazione

I prossimi mesi saranno importanti per capire la situazione rinnovo di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Il serbo ha avuto un buon avvio di stagione, sopratutto nelle prime due gare con Como e Verona . Meno bene la sfida con la Roma, ma ciò non cambia nulla. Thiago Motta lo vede centrale nel proprio progetto, ma il rinnovo sarà un tema molto importante.Al momento però va segnalato come non ci siano trattative per il rinnovo del giocatore. Nulla ancora si è mosso dunque a riguardo, ma la macchina entrerà in moto nei prossimi mesi. Molto probabilmente il tema principale sarà legato all'ingaggio che percepisce il serbo, dato che l'attaccante è il giocatore più pagato del club. Prima o poi dunque si arriverà a discutere dell'argomento. Al momento la scadenza del contratto di Vlahovic con la Juventus è fissata per il 30 giugno 2026.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui