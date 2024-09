I numeri di Vlahovic con la Juventus nel 2024

Dusan Vlahovic: 12 goal (uno ogni 133 minuti)

12 goal (uno ogni 133 minuti) Marcus Thuram: 10 goal (uno ogni 155 minuti)

10 goal (uno ogni 155 minuti) Paulo Dybala: 9 goal (uno ogni 134 minuti)

9 goal (uno ogni 134 minuti) Teun Koopmeiners: 9 goal (uno ogni 140 minuti)

9 goal (uno ogni 140 minuti) Lautaro Martinez: 9 goal (uno ogni 165 minuti)

9 goal (uno ogni 165 minuti) Duvan Zapata: 9 goal (uno ogni 214 minuti)

Com'è stato l'inizio di stagione diUna domanda che divide l'ambiente bianconero: da una parte chi risponderebbe sottolineando la prestazione insufficiente contro la Roma, dove si sono rivisti i limiti e i difetti del centravanti serbo, "dimenticandosi" le prime due giornate con Como e Verona. Dall'altra, chi oscurerebbe la serata negativa con i giallorossi, evidenziando quando di buono fatto nelle partite precedenti.Ma in generale, un discorso simile potrebbe essere fatto guardando all'ultima stagione di Vlahovic. Che voto dare? Un'annata appena sufficiente o ottima? I numeri possono dare almeno parzialmente una risposta e definire gli ultimi mesi del classe 2000. Vlahovic è il giocatore che ha segnato di più in Serie A nell'anno solare. Questa la classifica.Non solo quindi più reti di tutti da gennaio 2024 in campionato ma anche la migliore media goal, appena superiore a Dybala. Il tutto considerando le difficoltà della Juventus nella seconda parte della scorsa stagionePoi ci sono le prestazioni ovviamente, ma anche in questo caso, nella bilancia vanno a suo favore. Bene con Como e Verona, male con la Roma, match dove in pochissimi si sono salvati.