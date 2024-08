Pochi giocatori a disposizione

Lasta cercando di chiudere i prossimi colpi di mercato. Le necessità della società bianconera riguardano principalmente il centrocampo e il difensore centrale, dove i nomi direstano prioritari. C'è anche il capitolo esterni d'attacco che andrà affrontato in sede di mercato, ma la Juventus deve rinforzare anche un altro reparto: quello dei terzini.Il motivo va ricercato a livello numerico. In questo momento la Juventus continua ad avere pochi terzini a disposizione., gli unici terzini di ruolo sono soltanto. Sull'exnon ci sono dubbi, mentre sul brasiliano resta forse quale perplessità dovuta principalmente al fatto che negli ultimi anni ha sempre giocato come difensore centrale. In Germania Thiago Motta ha testato Gatti come terzino . Il difensore si è messo a disposizione del tecnico e ha risposto bene al nuovo ruolo. Si tratta però di un adattamento, dato che l'ex Frosinone occupa il ruolo di difensore centrale. C'è l'opzione Nicolç, prospetto formatosi nellae che ha preso parte al ritiro tedesco, ma bisogna valutare la maturità del giocatore. Mancano ormai due settimane all'inizio del campionato e il reparto esterni difensivi sembra essere in carenza. Urge trovare una soluzione prima degli ultimi, concitati giorni di mercato.

