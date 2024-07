L'ex Frosinone testato come terzino

Il ritiro in Germania è stato molto utile per. Ha avuto modo di approfondire la conoscenza tattica e tecnica della squadra, ha lavorato sui dogmi tattici e sullo stile di gioco che vuole dare alla sua nuova. Tra queste c'è stato anche un lavoro sul piano tattico con Federico, che potrebbe portare a delle nuove soluzioni.In terra teutonicaha lavorato con il giocatore su un nuovo ruolo, quello del terzino sull'out di destra . Si tratta di una novità per il bagaglio tecnico di, che ha sempre ricoperto il ruolo di difensore centrale. Se si considera l'idea di gioco di, che prevede una risalita di uno dei difensori in fase di offesa, quel buco potrebbe essere ricoperto in fase di ripiegamento proprio da, magari ricorrendo a questa scelta a gara in corso e che potrebbe ricadere a cascata positivamente sustesso. Il ruolo nuovo potrebbe permettergli di raffinare le proprie doti difensive. D'altronde nel ritiro in terra tedesca il difensore si è dedicato con impegno al nuovo ruolo, rispondendo positivamente.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui