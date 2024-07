La Juventus al primo giorno di raduno: due parole d’ordine

L’inizio della stagione è, per il tifoso, come il giorno diper un bambino. E in fondo, per molti versi, cos’è il tifo se non l’estensione dell’infanzia? C’è la stessa curiosità e impazienza che si ritrova nello scartare un regalo: carta e fiocco vengono velocemente via, il bigliettino che qualcuno si è tanto impegnato a scrivere finisce a lato. Dentro c’è la nuova Juventus , quella targatae Cristiano, quella che dà il via alla stagione con due parole d’ordine.C’è quel sorriso chenon ha potuto nascondere, che è uscito naturale e incontrollato, che lo ha accompagnato per tutta la passerella dall’uscita del terminal di Malpensa fin dentro l’auto messa a disposizione dalla Juventus per accompagnarlo a Torino. E non l’ha abbandonato una volta arrivato alla Continassa, per poi portarselo dietro fino al JMedical e al primo incontro con i tifosi bianconeri. Un sorriso di felicità, un sorriso che è lo stesso dei supporter bianconeri; una stagione che inizia all’insegna dell’entusiasmo,La nuova guida tecnica, il mercato , la consapevolezza che qualcosa di nuovo sta cominciando: tutti elementi che contribuiscono a rendere l’aria elettrica. Si respira in questi primissimi giorni di Juve,La seconda parola d’ordine, ripetuta più e più volte danel suo primo intervento ufficiale da allenatore della Juventus: lavoro. Non è un caso: l’allenatore è conscio di quanto ci sia da fare per trasformare la squadra, l’idea di gioco, il modo in cui si interpretano le partite. E non è un caso – di nuovo -, che si metta il lavoro al centro: la chiave, in casa Juventus lo hanno sempre saputo, per raggiungere le vittorie e arricchire la bacheca del JMuseum.