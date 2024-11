Quando rientrano i Nazionali della Juve

La fine della sosta porterà subito un big match alla, attesa sabato a San Siro dal. La "vera" preparazione della sfida, però, non è ancora iniziata alla Continassa, dove nella settimana appena trascorsa sono rimasti solo sei giocatori in totale tra cui i tre portieri. E così, dopo tre giorni di riposo, i bianconeri riprenderanno il lavoro domani, quando si assisterà ai primi rientri a Torino: gli azzurri, insieme al belgae all'Under 21 svedese, saranno i primi a tornare a disposizione di Thiago Motta, nella giornata successiva, mentre per gli altri compagni bisognerà attendere ancora.Il serbo Dusan Vlahovic e il portoghese Francisco Conceicao, infatti, saranno impegnati in campo lunedì sera, mentre nella notte italiana di martedì toccherà agli statunitensi Timothy Weah e Weston McKennie; poche ore dopo sarà la volta di Teun Koopmeiners con l'Olanda e di Kenan Yildiz con la Turchia, ma a chiudere il cerchio saràall'1.45 del mattino di mercoledì, con Brasile-Uruguay. Il terzino, quindi, sarà l'ultimo a rivedersi dalle parti del JTC , proprio a ridosso della trasferta a Milano.