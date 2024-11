Danilo può lasciare la Juventus?

Davveropuò lasciare laa gennaio? La questione è più articolata di quanto si potrebbe pensare, perché non tutto dipende (solo) da lui. Sulla carta potrebbe partire, liberando spazio in rosa e nel bilancio dopo aver già eliminato la clausola per il rinnovo automatico del contratto in scadenza al prossimo 30 giugno; dall'altro lato, però, il brasiliano è uno dei pochi difensori rimasti a disposizione in squadra, peraltro in grado di agire sia da centrale che da terzino, cosa che in questa fase (e in generale) può rivelarsi preziosissima per Thiago Motta, con cui finora ha trovato pochissimo spazio.L'addio, insomma, potrebbe consumarsi solo qualora andassero a buon fine tutti gli incastri di mercato, a partire ovviamente dagli acquisti per rinforzare la difesa che Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino: tutta questione di occasioni e opportunità, per una Juve che ha necessariamente bisogno di aggiustare quel reparto martoriato dagli infortuni. Solo quando si avrà il quadro preciso della situazione, quindi, si potrà valutare l'eventuale cessione di Danilo.