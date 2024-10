Juventus, quante partite salta Nico Gonzalez e quando potrebbe tornare

I bianconeri sono alle prese con gli infortuni. Thiago Motta deve infatti rinunciare a un tassello fondamentale comeper tutta la stagione. Oltre al brasiliano, diversi giocatori della Juve si sono fermati, chi per più tempo chi sta invece recuperando. Filtrano buone notizie infatti: il primo è tornato ad allenarsi in gruppo, il secondo sta migliorando dopo il problema alla caviglia ( CLICCA QUI PER IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI ). Un'altra assenza importante è quella di, infortunatosi insieme a Bremer contro il Lipsia.Fino a qui, Nico Gonzalez ha lasciato il campo in anticipo contro ile non era presente contro il. L'argentino non ci sarà sicuramente contro lae molto difficilmente farà parte della squadra che affronterà loin Champions. L'obiettivo per l'esterno è recuperare per il 27 ottobre, quando la Juve affronterà il big matcha San Siro, ma è ancora troppo presto per avere certezze.