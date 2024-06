Juventus, quanto scade il contratto di Arthur?

Novità sul futuro di Arthur, che lascerà la Juventus come ha, Federico Pastorello. Il centrocampista brasiliano aveva trascorso l'ultima stagione in prestito alla Fiorentina, che però non ha riscattato il giocatore.Arthur ha un contratto con la Juventus fino al 2026. L'ex Barcellona sarebbe quindi legato ai bianconeri per ancora due stagioni. Il contratto era stato prolungato di una stagione la scorsa estate, prima che il giocatore si trasferisse in prestito alla Fiorentina. La Juventus ha deciso di non puntare su Arthur e adesso le parti cercheranno una soluzione per separarsi.