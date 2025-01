La Juventus pesca il PSV Eindhoven: il precedente e i pericoli degli olandesi

AFP via Getty Images

Sarà ancora una volta È questo il verdetto del sorteggio di Champions League , con i bianconeri che affronteranno gli olandesi per la seconda e terza volta in stagione, anche se con spirito e pressioni indubbiamente diversi. Se riavvolgiamo il nastro fino a settembre, infatti, torniamo al primo appuntamento della nuova Champions, e gli uomini di Thiago Motta non falliscono: finisce 3-1, con il gran gol die le reti di, in una delle ultime gare prima del lungo infortunio. Da quella partita sono passati mesi, e in mezzo la stagione della Juve ha preso una direzione con note completamente opposte:hanno preso con forza il posto delle aspettative di inizio stagione, che erano senza dubbio più positive.

Sarà ancora Juventus-PSV: i punti di forza del club olandese

E dunque vietato sottovalutare il PSV, perché se da una parte la juventus non è più quella di settembre, lo stesso discorso può valere per gli olandesi. Per i bianconeri è un appuntamento da non sbagliare, perché febbraio deve essere il mese della svolta che non è arrivata a gennaio. Tornando alla squadra allenata da, i pericoli non sono da ignorare, bensì da affrontare: i biancorossi hanno collezionato, e al momento sono in vetta in Eredivisie. Il cammino in campionato è infatti da tenere d'occhio, basti pensare che tra i 5 migliori marcatori, tre sono del PSV:hanno segnato rispettivamente 11, 9 e 8 reti: gli olandesi hanno segnato(media di 3,25 a partita), un numero che riassume in modo efficace la forza del reparto offensivo.





