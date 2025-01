Sorteggio Champions League: live video



Sorteggio Champions League, la diretta testuale

Monaco-Benfica

Brest-PSG

Juve-PSV

Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

Atalanta-Brugge

Celtic-Bayern

Manchester City-Real Madrid

Feyenoord-Milan

Playoff Champions League, quando si giocano

Andata: 11-12 febbraio

Ritorno: 18-19 febbraio

Nonostante la sconfitta contro il, la Juventus ha conquistato un posto nei playoff di Champions League. Prima di accedere alla fase a eliminazione diretta, i bianconeri dovranno affrontare un doppio confronto negli spareggi. L’avversario è stato deciso dal sorteggio di Nyon, in programma alle 12:00: Milan evitato, si affronterà (di nuovo) ilLa squadra di Thiago Motta dovrà prepararsi a una sfida impegnativa, consapevole che il passaggio del turno sarà fondamentale per proseguire il cammino europeo. L'attesa per il sorteggio cresce, con i tifosi pronti a scoprire quale sarà il prossimo ostacolo da superare.I playoff di Champions League si disputeranno a febbraio con gare di andata e ritorno. Le otto sfide in programma determineranno le ultime squadre qualificate, completando così il quadro degli ottavi di finale.