Chi sarà presente al primo giorno di raduno della Juventus

La lista dei convocati

Soulè

Locatelli

Perin

Miretti

Nicolussi Caviglia

Facundo Gonzalez

Savona

Rouhi

Barbieri

Compagnon

Savona

Arthur

De Sciglio

Tiago Djalò

Raduno Juve, il programma del primo giorno

Riflettori puntati,. Inizia oggi il raduno della squadra bianconera che, dunque, dà ufficialmente il via alla nuova stagione. Come di consueto, considerati anche i tanti impegni internazionali di queste settimane, il nuovo tecniconon avrà a disposizione il gruppo al completo. Tanti, ancora, gli effettivi in rosa che sono in ferie dopo gli impegni delle rispettive nazionali, tra Europei e Copa America.Nonostante ciò, da oggi si comincia a lavorare: dal punto di vista fisico e da quello tattico. L’obiettivo è farsi trovare pronti all’inizio di una stagione lunga e impegnativa.A fare gli onori della casa, alla Continassa, Thiago Motta e il suo staff che si presenteranno e accoglieranno la squadra tra le mura dello Juventus Training Center. Saranno presenti, dal primo giorno, i calciatori che non sono stati impegnati con le nazionali, diversi giovani della Next Gen, i rientri dai prestiti e alcuni nuovi acquisti.Qualcuno lo abbiamo già visto in questi giorni: Thuram i volti nuovi, i vari; c’è chi è impegnato nel personale percorso di recupero e chi invece inizierà subito con il gruppo. E poi alcuni big della prima squadra come. A questi si aggiungeranno i rientri dai prestiti, come. Tanti ritorni e diversi i nodi da sciogliere con proiezione futuro.Per chi non è già passato dal JMedical, la mattinata inizierà presto: passerella verso la clinica bianconera, l’abbraccio dei tifosi e le consuete visite mediche. Poi la squadra si incontrerà allo Juventus Training Center della Continassa e, da quel momento, via alla stagione e ai primi allenamenti sotto la guida di Thiago Motta.