Primavera, Juventus-Roma, la cronaca

39' - Bella azione dei bianconeri, che ripartono velocemente con Ventre, ma il suo diagonale viene respinto da Marin

34' - GOL DELLA JUVENTUS! Ancora Pagnucco dalla sinistra, il capitano crossa perfettamente e trova la testa di Pugno, che la mette all'angolino in basso a sinistra del portiere

Ancora Pagnucco dalla sinistra, il capitano crossa perfettamente e trova la testa di Pugno, che la mette all'angolino in basso a sinistra del portiere 28' - Azione molto pericolosa della Roma, che arriva in area di rigore con diversi scambi rapidi, ma Zelezny blocca sul più bello

26' - Ci prova da fuori Di Nunzio, ma il pallone va alto e Zelezny lo accompagna fuori con lo sguardo

24' - Primo cartellino giallo anche per la Roma: Sugamele trattiene da dietro Ngana, che cade a terra

22' - Fallo tattico del capitano bianconero Pagnucco, che interrompe una possibile ripartenza degli ospiti: è lui il primo ammonito

20' - Miracolo di Zelezny! Sugli sviluppi del calcio d'angolo Marazzotti calcia al volo, ma il portiere bianconero si fa trovare pronto e respinge il tiro

17' - Dialogano Florea e Pagnucco, ma il tiro-cross del numero 16 viene bloccato da Marin

15' - Bella azione in contropiede della Roma, ma il tiro di Coletta viene respinto direttamente da Martinez

8' - Vacca sfiora la rete da posizione ravvicinata, saltando un avversario con una bella finta: il tiro viene ancora respinto da Marin

5' - Ancora pericolosi i bianconeri! Discesa di Pagnucco sempre sulla sinistra, cross sul secondo palo e la conclusione di Ventre viene respinta da Marin

3' - Primo corner della partita: la Roma guadagna il calcio d'angolo dopo la deviazione sul tiro di Coletta

2' - Azione pericolosa della Juve: Pagnucco va via sulla sinistra e scarica in mezzo per Pugno, ma il tiro del numero 9 finisce alto

1' FISCHIO D'INIZIO! - Comincia Juventus-Roma a Vinovo.



Juventus Primavera-Roma, le formazioni ufficiali

Juventus

Zelezny

Martinez

Ripani

Ventre

Pugno

Vacca

Montero

Pagnucco

Florea

Ngana

Savio

Roma

Marin

Seck

Marazzotti

Graziani

Mirra

Coletta

Reale

Di Nunzio

Litti

Sugamele

Marchetti

Nona giornata del campionato di. A Vinovo la Juventus diaffronta la Roma in un importante big match. I giallorossi, infatti, sono davanti ai bianconeri di appena un punto insieme al Genoa. La Juve è alla ricerca di una vittoria c, infatti i 3 punti mancano ai ragazzi di Magnanelli da diverse partite. Sarà dunque un'occasione fondamentale per riscattare la sconfitta di Youth League arrivata all'ultimo secondo.Vinarcik, Boufandar, Crapisto, Verde, Di Biase, Biliboc, Scienza, Finocchiaro, Bassino, Grelaud, Lopez.MagnanelliJovanovic, Marcaccini, Golic, Levak, Mlakar, Almaviva, Cama, Della Rocca, Ivkovic, Lulli, Zefi.Falsini





