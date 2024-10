Youth League, Juventus-Stoccarda, la cronaca

Youth League, Juventus-Stoccarda: le FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus

Zeleny

Savio

Gil Puche

Bruno Martinez

Pagnucco

Crapisto

Bounfandar

Ngana

Vacca

Pugno

Finocchiaro

All. Magnanelli

Stoccarda

Hellstern

Migalic

Agzikara

Scott

Spalt

Korkut

Catovic

Penna

Bujupi

Hajdini

Tsigkas

All. Willigs

Terza giornata di Youth League per la Juventus di. La Primavera bianconera cerca un riscatto dopo le ultime due sconfitte in campionato. La Juve viene infatti dal 2-0 contro la Fiorentina e dall'1-0 nel derby contro il Torino. L'obiettivo è dare invece continuità ai risultati positivi ottenuti finora in, con le vittorie controche hanno portato i ragazzi di Magnanelli a punteggio pieno.61' - Ancora pericoloso lo Stoccarda con Tsigkas, Martinez interviene in scivolata e salva la Juve.59' - Fase di possesso dei bianconeri, che cercano la via giusta per entrare in area.54' - Vicinissimo al gol lo Stoccarda. Korkut calcia da fuori area ma Zelezny vola e manda in corner.51' - Ci provano i bianconeri con Finocchiaro dal limite, ma il numero 21 viene fermato dalla difesa ospite.47' - Fermata in fuorigioco l'azione di Pugno.45' -Un gol per parte, Vacca porta in vantaggio i bianconeri ma gli ospiti trovano il pareggio a un minuto dalla fine con Bujupi.44' -Sugli sviluppi di un'azione partita dalla difesa, dopo la respinta di Savio Bujupi raccoglie il pallone e infila Zelezny con un tiro rasoterra.41' - Pericolosi gli ospiti con Hajdini, che poi commette fallo su Gil Puche in area.37' - La Juve controlla il gioco, pressando alta la difesa ospite, che spesso è costretta a rilanciare.32' - Penna prova a sorprendere Zelezny con un tiro da centrocampo, ma il pallone termina largo.31' - Martinez sventa un'azione offensiva dello Stoccarda e guadagna un fallo a centrocampo.27' - Savio si fa trovare ancora pronto e ferma un'azione pericolosa di Hajdini in area.25' - Provano a ripartire gli ospiti con Korkut, ma Savio è bravo a interrompere subito l'azione a centrocampo.21' - Finocchiaro triangola con Vacca e va al tiro, ma finisce largo.19' - Bella azione della Juventus: Boufandar lancia lungo per Savio che serve di prima Vacca, ma il tiro del numero 10 finisce alto sopra la traversa.17' - Ci prova la Juve con Pagnucco, la difesa allontana momentaneamente.14' -Gran tiro dalla distanza di Vacca che si infila all'angolino destro. Bianconeri in vantaggio!9' - Fermato il contropiede di Vacca dalla difesa ospite.7' - Gestisce il possesso palla la Juve, con molti passaggi corti a centrocampo.2' - Già vicina al gol la Juventus, con Vacca che tenta il tiro ravvicinato ma viene bloccato dal portiere avversario.1' FISCHIO D'INIZIO! - Comincia la gara di Youth League tra Juventus e Stoccarda.





