Juventus Primavera-Bologna 2-2, le pagelle

La sensazione è quella di un rammarico per una partita che poteva certamente finire diversamente. La Juventus Primavera di Magnanelli non riesce ad andare oltre il 2-2 contro il Bologna nonostante la superiorità numerica per gran parte del secondo tempo. Dopo le due reti rossoblù i bianconeri avevano rimontato lo svantaggio in soli due minuti con i gol di, ma la Juve non è riuscita a ribaltare completamente il match. Peccato per i cambi, arrivati forse leggermente tardi. La prossima gara di campionato vedrà i ragazzi di Manganelli- Non può nulla sulle due reti, per il resto si fa trovare pronto sulle occasioni degli avversari e nell'impostazione.- Va spesso in difficoltà con Ravaglioli, che riesce ad anticiparlo quasi sempre. Nel secondo tempo cresce, ma non riesce a imporsi. Dal 78'sv- Partita pulita, peccato per la disattenzione dopo 3 minuti: l'incomprensione con Gil Puche costa il primo gol del Bologna.- Attento, e (quasi) sempre sul pezzo: copre bene e serve spesso i compagni davanti con imbucate precise. Come per Martinez, peccato per quell'incomprensione- Cresce molto nel secondo tempo, spende tantissime energie correndo avanti e indietro e offrendo tantissimi cross: a fine partita è uno dei più stanchi- Non è di nuovo in giornata, spesso è macchinoso e arriva in ritardo sui palloni sia da recuperare sia da giocare con i compagni. Dal 85'sv- Il migliore dei bianconeri, infatti è da lui che parte la rimonta della Juve, e quando viene servito gioca sempre con qualità e fantasia: gli è mancato solo il gol.- Partita senza grossi guizzi ma nemmeno imprecisioni, imposta e dialoga molto con i compagni, sempre in modo preciso.- Nel primo tempo viene servito poco fino alla prima rete, che nasce proprio da una sua conclusione: si rende sempre pericoloso con tiri e cross da lontano. Dal 78' VENTRE sv- Ci prova spesso ma non è molto preciso, peccato per la bella punizione verso la fine della partita.- Più pericoloso del compagno di reparto, è più propositivo e lotta molto davanti, creandosi tante occasioni: non si fa trovare impreparato sul tiro di Pagnucco ed è il più veloce a mettere il pallone in rete. Dal 70'- Entra con grinta, gioca molto in appoggio con i compagni ma non ha grandi occasioni per incidere- La Juve va sotto di due reti e appare spenta, poi una grande reazione fa recuperare lo svantaggio in appena due minuti. Resta grande rammarico per non aver sfruttato il dominio nel secondo tempo in superiorità numerica. Forse anticipare i cambi avrebbe regalato un altro finale...





