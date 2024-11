Juventus Primavera-Bologna, la cronaca

94' - FINISCE LA PARTITA - La Juventus non riesce a ribaltare completamente il risultato nonostante diversi tentativi nel secondo tempo: bianconeri e rossoblù vanno a casa con un punto a testa

- La Juventus non riesce a ribaltare completamente il risultato nonostante diversi tentativi nel secondo tempo: bianconeri e rossoblù vanno a casa con un punto a testa 91' - Crapisto manda di poco a lato con un tiro di prima intenzione a centro area

Annunciati 4 minuti di recupero

89' - Vicinissimo al gol il Bologna con il colpo di testa di Mangiameli in tuffo

85' - Cambio per la Juve: fuori Ngana e al suo posto entra il numero 10 Vacca

81' - Ammonito Scienza dopo una trattenuta ai danni di Baroncioni

78' - Doppio cambio per la Juventus: fuori Verde e Pagnucco, entrano Scienza e Ventre

75' - Calcio d'angolo per la Juve: ancora un tentativo di Pagnucco al volo da dentro l'area, respinge la difesa

70' - Cambia anche il Bologna: fuori Ravaglioli e dentro Mangiameli

70' - Primo cambio per la Juventus: esce Di Biase per crampi, al suo posto dentro Diego Pugno

66' - Ancora un cross di Pagnucco dalla destra, esce bene Happonen che respinge con i pugni

60' - Bel cross di Pagnucco, Boufandar si coordina per calciare al volo ma il pallone finisce alto

58' - Cambiano gli ospiti: fuori Tordiglione e al suo posto dentro De Luca

56' - Bella punizione di Lopez, sulla respinta calcia Verde e la palla finisce in corner

54' - Calcio di punizione dal limite dell'area per la Juve: Gattor atterra Crapisto sulla lunetta: il neoentrato del Bologna viene espulso

48' - Baroncioni rilancia da lontanissimo, Vinarcik blocca e fa ripartire i bianconeri

Inizia il secondo tempo della partita tra Juventus Primavera e Bologna, risultato di 2-2 dopo i primi 45'

Cambio all'intervallo nel Bologna: esce Tirelli ed entra Gattor

FINISCE IL PRIMO TEMPO : il Bologna va in doppio vantaggio su due disattenzioni dei bianconeri, che però reagiscono bene e trovano due reti in due minuti

: il Bologna va in doppio vantaggio su due disattenzioni dei bianconeri, che però reagiscono bene e trovano due reti in due minuti 46' - Vicina al vantaggio la Juve: Crapisto serve Di Biase che arriva fino in area di rigore, ma il suo tiro viene respinto da Happonen

43' - Ammonito Verde per un intervento falloso sulla fascia sinistra

41' - Byar calcia potente dalla diagonale dell'area, ma Vinarcik è pronto e blocca

39' - PAREGGIO DELLA JUVENTUS! - Pagnucco trasforma il calcio di rigore, spiazzando Happonen

- Pagnucco trasforma il calcio di rigore, spiazzando Happonen 38' - Rigore per la Juventus! Crapisto parte sulla destra ed entra in area, salta l'avversario e viene messo giù

37' - GOL DELLA JUVENTUS! - Sul cross all'indietro di Nisci Pagnucco raccoglie e calcia a giro, Happonen respinge e arriva Di Biase a mettere dentro il tap-in

- Sul cross all'indietro di Nisci Pagnucco raccoglie e calcia a giro, Happonen respinge e arriva Di Biase a mettere dentro il tap-in 33' - Vicino al tris il Bologna, con Ravaglioli che salta più in alto di Verde e il suo colpo di testa colpisce in pieno la traversa

31' - Calcio d'angolo ospite: su una ripartenza dopo un tiro respinto, il Bologna riparte con Ravaglioli, ma la sua conclusione viene deviata

23' - RADDOPPIO BOLOGNA : Cross basso dalla destra, Tordiglione calcia e Gil Puche respinge in scivolata, ma il pallone rimane lì e il numero 21 rossoblù è il più veloce a ribattere in rete

: Cross basso dalla destra, Tordiglione calcia e Gil Puche respinge in scivolata, ma il pallone rimane lì e il numero 21 rossoblù è il più veloce a ribattere in rete 18' - Cross basso di Nisci, Di Biase calcia di prima intenzione e il pallone termina di poco a lato

16' - Conclusione di Boufandar dal limite dell'area, Happonen blocca tranquillamente

14' - Ci prova Boufandar, che con una buona discesa sulla sinistra tenta il cross, ma la palla finisce fuori prima di entrare in area

12' - Ammonito Lopez: il numero 37 bianconero colpisce sulla testa il portiere del Bologna che era uscito per respingere un lancio

10' - Buona copertura di Gil Puche sul lancio lungo dei rossoblù

6' - GOL DEL BOLOGNA - Il Bologna infila la Juve con una ripartenza veloce, viene servito Ravaglioli e a tu per tu con Vinarcik lo supera con un pallonetto

Il Bologna infila la Juve con una ripartenza veloce, viene servito Ravaglioli e a tu per tu con Vinarcik lo supera con un pallonetto 5' - Bella azione di Pagnucco sulla destra, il capitano bianconero però commette fallo in attacco

3' - Pericoloso il Bologna con la conclusione rasoterra di Baroncioni, ma Vinarcik si distende e manda in corner

1' - COMINCIA IL MATCH! Inizia la partita tra Juventus Primavera e Bologna.

Juventus Primavera-Bologna, le formazioni ufficiali

Vinarcik

Nisci

Martinez

Gil Puche

Boufandar

Crapisto

Verde

Di Biase

Pagnucco

Ngana

Lopez

Happonen

Markovic

Puukko

Labedzki

Lai

Ravaglioli

Tirelli

Tordiglione

Baroncioni

Byar

Jaber

Torna in campo la Juventus Primavera di. I bianconeri vengono dalla trasferta di Lille, con il match diterminato a reti bianche in Francia. La Juve è chiamata a riscattare l'ultima gara di campionato, che l'ha vista cadere contro l'Empoli per 2-1. I ragazzi di Magnanelli al momento si trovano al decimo posto, ma in 6 punti sono raccoltedel campionato di Primavera 1. Sarà dunque un'ottima occasione per la Juventus per tornare a fare punti, proprio(1-0 contro la Roma).Zelezny, Ripani, Ventre, Pugno, Vacca, Montero, Scienza, Finocchiaro, Florea, Bassino, Keutgen. Allenatore: MagnanelliPessina, De Luca, Dimitrisin, Mangiameli, Gattor, Tomas Castillo, Nesi, Tonin, Velilles Maghouza, Mazzetti, Oliviero. Allenatore: Rivalta