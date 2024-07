Yildiz 10, la situazione

Voci, interpretazioni di ogni tipo e sui social i tifosi della Juventus hanno messo da parte il mercato e non parlano d’altro. Con un video pubblicato sui canali social, il club bianconero ha anticipato che quella di domani sarà una giornata importante : come vi abbiamo raccontato, sarà presentata la nuova maglia della Juve, la prima, per la stagione 2024/2025. I frame del video hanno fatto il giro del web, di seguito la spiegazione, raccontata nel dettaglio da JTalks Protagonista del video è un Kenan Yildiz che indossa una tuta spaziale, lo si può comprendere anche da una targhetta con il suo nome. Questo vuol dire che a lui sarà affidata la numero 10 bianconera? No, semplicemente è protagonista del video, ma questo non è uno “spoiler” sul numero di maglia. L’ipotesi resta in piedi, ma non c’è ancora una decisione definitiva in questo senso.Tra gli indizi che in molti avrebbero scovato, una E presente nella tuta spaziale indossata da Yildiz. No, quella E non sta per Elon Musk ma per Earth, cioè terra, in inglese. A segnalare la provenienza dal pianeta Terra, niente di diverso da questo.Oltre quella E, il tema spaziale. SpaceX sarà il nuovo sponsor della Juventus? C’è qualche indizio nascosto in questo senso? No. La prima maglia della Juventus 24/25 sarà presentata – e venduta negli store -, senza il main sponsor. Intanto, Francesco Calvo continua a lavorare negli uffici della Continassa affinché si trovi un accordo ritenuto conveniente dal punto di vista del brand ed economico.