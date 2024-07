Juventus, lo spoiler sulla nuova maglia

Domani è il grande giorno! Domani verrà mostrata la nuova maglia della Juventus. Come ormai di consueto targata Adidas ma ancora non sarà reso noto il nuovo sponsor. La Vecchia Signora infatti ancora sta cercando e trattando. La maglia verrà presentata al momento pulita, senza nessuno sponsor, in attesa che venga trovato quello che sarà il nuovo sponsor a sostituire "Jeep" con cui la partnership è scaduta.Domani sarà resa nota ufficialmente la nuova divisa della Vecchia Signora che per alimentare l'attesa ha voluto pubblicare tramite i propri canali social un video che potrebbe far pensare alla nuova divisa da gara. Di seguito il video





