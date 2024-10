Juventus-Parma, Gatti titolare?

Lascenderà nuovamente in campo nella serata di domani all'Allianz Stadium di Torino per il turno infrasettimanale contro il Parma. Oggi il tecnico bianconero Thiago Motta ha chiarito le ultime panchine di Federicospiegando: "Non esiste nessun malinteso, nessun calo di impegno negli allenamenti. Sono scelte che faccio prima della partita e abbiamo bisogno di tutti. Federico fa parte di questo gruppo. Quando ha giocato ha fatto bene, le scelte vanno fatte per il bene della squadra. Ma non esiste niente di niente". ( QUI la conferenza stampa integrale) Ma il difensore della Juventus potrebbe giocare domani contro il Parma?La risposta sembra essere sì. Federico Gatti potrebbe tornare titolare proprio dalla sfida di domani sera