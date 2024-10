Bonny Juve, l’osservato speciale

Bonny, i numeri stagionali

Presenze: 10

Minuti: 747’

Goal: 3

Un goal ogni: 249 minuti

Assist: 1

Necessità e destino che si incrociano all’Allianz Stadium, per Juventus-Parma. Questa sera, Dusansfonderà il tetto dei mille minuti stagionali e consoliderà il primo posto nella classifica del minutaggio della rosa in questa prima parte di stagione. Una buonissima notizia perché l’attaccante dimostra di stare bene, probabilmente come non mai alla Juventus . Una cattiva notizia: la mancanza di alternative là davanti, un altro attaccante che, seppur con caratteristiche differenti, possa farlo rifiatare.E in questo senso eccolo arrivare a Torino uno degli osservati speciali, uno dei nomi appuntati nella lista dei profili da seguire da Cristiano Giuntoli e dalla squadra di mercato bianconera. Parliamo di Bonny, l’attaccante del Parma che Danilo e Gatti avranno il compito di fermare. Compito per nulla semplice come ha dimostrato questo inizio di stagione.L’attaccante francese ha acceso su di sé i riflettori dei top club: c’è la Juve, come abbiamo detto, ma non solo. A Torino, quindi, un esame di maturità, sotto gli occhi attenti di una commissione che siederà nella tribuna centrale dello Stadium.