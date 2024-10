Le scelte di Thiago Motta verso Juventus-Parma

Sapete quale potrebbe essere la novità più importante di Juventus-Parma? Che l'eroe di San Siro, Kenan, va potrebbe partire nuovamente dalla panchina. No, neanche la doppietta contro l'Inter pare possa bastare per cambiare le sorti di una decisione già presa, e sulla scia della continuità. Thiago Motta, infatti, agirà come ha agito a Milano: da una parte, dall'altra. In mezzo naturalmente DusanLe novità non sono però finite qui. La Juve, che ritrovatra i convocati, con l'olandese pronto a partire dalla panchina, ritroverà dal primo minuto pure Khephren Thuram, pronto ad agire al fianco di Locatelli. Nel ruolo di trequartista, o comunque di supporto alla punta, dovrebbe pertanto agire, coninizialmente dalla panchina.In difesa,dovrebbe dunque osservare un turno di stop, conal rientro da titolare enuovamente nelle vesti di difensore centrale. A destra spazio a Cambiaso - ancora out Savona - e Cabal confermato quarto di sinistra. Sciolto il dubbio in porta: ancora Di Gregorio.